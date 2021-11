Giochi e giocattoli in sconto su Amazon fino al 7 novembre, tanti articoli a tema nerd

É iniziata il 1 novembre e terminerà il giorno 7 la settimana del giocattolo su Amazon, tantissimi sconti sui giochi dei più famosi brand, set LEGO, i giochi in scatola più famosi e moltissimi altri articoli anche a tema nerd, vediamo assieme le migliori promozioni.

Le promozioni sono divise in diverse categorie, nella sezione delle offerte MATTEL sono presenti diversi articoli Hot Wheels (anche Luigi in Mario Kart), prodotti Disney, Barbie e Harry Potter.

Nella sezione LEGO possiamo acquistare tanti set al prezzo più basso di sempre, i modelli in promozione spaziano dai set adatti ai più piccoli appartenenti alla categoria LEGO City e LEGO Friends, ai più ricercati set relativi all'universo di Star Wars, Harry Potter, Minecraft, Super Mario e Ghostbusters.

Una delle categorie sicuramente più interessanti è quella relativa ai giochi di società, qui sono presenti i classici più famosi come Monopoly, Risiko, Twister, Scarabeo, Affonda la Flotta, Uno, Jenga, L'Isola di fuoco comprese le sue espansioni, così come anche articoli ricercati e legati al mondo gaming, come per esempio il gioco da tavolo di Fallout, il gioco da tavolo Marvel Champions, Xcom, Small World of Warcraft e molti altri.