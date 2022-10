Sin dal suo esordio nel 2005, la serie di God of War si è velocemente imposta come uno dei simboli del marchio PlayStation, regalando agli appassionati grandi emozioni ed avventure epiche con vari giochi pubblicati dalla PS2 in poi. Tutte le piattaforme Sony hanno quindi ospitato almeno un'avventura dell'iconico Kratos.

Ma di preciso quanti giochi di God of War esistono? Calcolando la saga greca, quella norrena ed alcune raccolte e Remastered, sono almeno 13 le produzioni videoludiche incentrate sul franchise firmato Santa Monica Studios, pubblicate su PS2, PS3, PS4, PS5, PSP e PS Vita. Di seguito ecco l'elenco completo di tutti i giochi:

Saga Greca

God of War - PS2, 2005

God of War II - PS2, 2007

God of War Betrayal - Mobile, 2007

God of War: Chains of Olympus - PSP, 2008 (sviluppato da Ready At Dawn)

God of War III - PS3, 2010

God of War: Ghost of Sparta - PSP, 2010 (sviluppato da Ready At Dawn)

God of War Ascension - PS3, 2013

Saga Norrena

God of War - PS4, 2018

God of War Ragnarok - PS5 e PS4, 2022

Remastered e Collection

God of War Collection - PS3, 2009 (raccolta contenente i primi due giochi della serie)

God of War Origins Collection - PS3, 2011 (raccolta contenente i due giochi per PSP)

God of War Saga - PS3, 2012 (raccolta contenente le due precedenti collection più God of War III)

God of War III Remastered - PS4, 2015

Nel frattempo sembra sia stato già rivelato quanto dura God of War Ragnarok e quante ore di filmati includerà. Ecco inoltre quali sono i vantaggi della versione PS5 di God of War Ragnarok.