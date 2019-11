Giochi di Google Stadia: ecco la prima lista con i prezzi dei titoli di lancio

La redazione di DualShockers ha approfittato del coverage internazionale legato al lancio di Google Stadia per offrirci delle importanti anticipazioni sul prezzo dei videogiochi che saranno accessibili all'apertura dell'ambizioso servizio in game streaming del colosso tecnologico americano.

Gli acquirenti delle edizioni Founder's e Premiere di Stadia, e quindi tutti coloro che hanno ricevuto il codice per poter "sbloccare" l'app mobile di Google Stadia, possono sfogliare un catalogo che comprende 22 giochi, sia in versione Standard che Speciale, con annessi contenuti aggiuntivi ed eventuali espansioni. Eccovi allora la lista parziale con i prezzi in dollari dei giochi acquistabili al lancio di Google Stadia:

Assassin’s Creed Odyssey – $ 59.99

Final Fantasy XV – $ 39.99

Gylt – $29.99

Just Dance 2020 – $ 49.99

Kine – $ 19.99

Mortal Kombat 11 – $ 59.99

Red Dead Redemption 2 – Edizione di lancio – $ 59.99

Samurai Shodown – $ 59.99

Thumper – $ 19.99

Tomb Raider – $ 19.99

Rise of the Tomb Raider – $ 29.99

Shadow of the Tomb Raider – $ 59.99

Qui in Italia, l'apertura ufficiale di Google Stadia è prevista nella giornata di martedì 19 novembre, con prezzi in euro sui singoli videogiochi che potrebbero variare rispetto a quanto esposto nelle anticipazioni del catalogo statunitense. Come specificato a più riprese da Google, infatti, gli utenti Stadia Pro potranno accedere a degli sconti esclusivi e a delle promozioni che interesseranno i singoli titoli o l'intera ludoteca della piattaforma cloud.

In attesa di potervi aggiornare sui prezzi ufficiali in euro dei videogiochi di lancio di Stadia, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Google Stadia a firma di Francesco Fossetti.