Quanti giochi di Gran Turismo sono usciti fino ad oggi?

Gran Turismo è uno dei più celebri franchise in forza a PlayStation, che negli anni ha saputo conquistarsi una consistente fetta di appassionati del mondo automobilistico con un giusto mix tra simulazione e gioco arcade. Con 25 anni di storia sulle spalle, sono tanti i titoli che compongono la serie: ecco quanti sono in tutto.

Gran Turismo conta ad oggi ben 13 giochi, tra principali e spin off come Gran Turismo per PSP, del 2009. Di seguito l'elenco completo di tutti i titoli del brand firmato Polyphony Digital, affiancati da anno d'uscita e piattaforma di riferimento:

Gran Turismo, 1997 - PlayStation

Gran Turismo 2, 1999 - PlayStation

Gran Turismo 3: A-Spec, 2001 - PlayStation 2

Gran Turismo Concept, 2002 - PlayStation 2

Gran Turismo 4 Prologue, 2003 - PlayStation 2

Gran Turismo 4, 2004 - PlayStation 2

Gran Turismo HD Concept, 2006 - PlayStation 3

Gran Turismo 5 Prologue, 2007 - PlayStation 3

Gran Turismo PSP - 2009

Gran Turismo 5, 2010 - PlayStation 3

Gran Turismo 6, 2013 - PlayStation 3

Gran Turismo Sport, 2017 - PlayStation 4

Gran Turismo 7, 2022 - PlayStation 4 e PlayStation 5 (non perdete a tal proposito la recensione di Gran Turismo 7)

