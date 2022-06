Giochi gratis per Android, nuovi omaggi: castelli, backrooms e noti GDR

Non c'è solamente Epic Games a regalare giochi di settimana in settimana. Infatti, andando oltre al mondo PC, il Play Store di Google può rappresentare un'ottima fonte per le vostre scorribande videoludiche del weekend, ovviamente all'insegna del relax con il vostro dispositivo Android di fiducia.

In questo fine giugno 2022, sono diventati gratuiti (per tempo limitato) titoli di vario genere. Si passa da castelli da difendere a GDR scaricati più di un milione di volte dallo store digitale integrato in buona parte dei dispositivi Android. Questo senza dimenticare l'immancabile mondo dei puzzle game e le backrooms, che da tempo attirano l'attenzione degli appassionati del fenomeno creepypasta (forse in questo caso meglio mettere da parte il termine "relax").

Giochi a pagamento diventati gratis su Android a fine giugno 2022

Insomma, di certo la varietà non manca. Di seguito approfondiamo i videogiochi coinvolti.

Ricordiamo in ogni caso che gli omaggi del Play Store sono in continua evoluzione, dunque se siete interessati ai titoli coinvolti potreste volerli installare sul vostro dispositivo il prima possibile, così da non perdere l'occasione.

Per il resto, rimanendo in ambito mobile, ricordiamo che Fall Guys non esiste per Android, ma risulta interessante notare che nella top 50 dei titoli gratuiti più scaricati dal Play Store al momento in cui scriviamo compare l'alternativa Stumble Guys.