Giochi gratis per Android, da pagamento a gratuiti: tra puzzle e survival

In vista del weekend, non c'è solamente l'appuntamento settimanale coi giochi per PC gratis di Epic Games ad attendervi. Infatti, ci sono diverse possibilità potenzialmente interessanti anche per quel che riguarda il Play Store di Google, che mette a disposizione un buon numero di giochi per Android diventati gratuiti.

In particolare, nella seconda settimana di luglio 2022 risultano scaricabili gratuitamente (per tempo limitato) titoli di vario genere, dal puzzle al "survival". Questa volta non mancano persino giochi di cucina e parchi a tema, dunque c'è un'ampia varietà. Insomma, può trattarsi di un'occasione niente male per divertirsi in relax e fronteggiare le calde giornate estive, tra l'altro senza spendere alcunché.

Giochi a pagamento ora gratis su Android: seconda settimana di luglio 2022

Di seguito la lista dei titoli diventati gratuiti in questo periodo sul Play Store di Google (accompagnati dai rispettivi link).

Ricordiamo che negozi digitali come il Play Store sono in continuo mutamento, dunque i titoli citati potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro (e potrebbe dunque interessarvi "riscattare" i giochi il prima possibile, se siete interessati).

Al netto di questo, risulta interessante notare che in generale il mondo mobile è in fermento. Ad esempio, Ubisoft ha da poco annunciato l'arrivo di The Division Resurgence, spin-off della serie per dispositivi mobili.