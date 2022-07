Giochi gratis per Android, quanti regali: zombie, Souls e sequel GDR

Al netto dei giochi gratis per PC garantiti da Epic, un altro "momento riscatto" che è possibile mettere in atto di settimana in settimana è quello relativo al Play Store di Android. Qualche tap e si è pronti a passare un weekend rilassato all'insegna di qualche scorribanda videoludica, anche sotto l'ombrellone.

Questa volta, a inizio luglio 2022, sono diventati gratuiti (a tempo limitato) titoli che spaziano dal genere tower defense a sequel di GDR appartenenti a serie note, passando per immancabili scontri con zombie. Si fa persino riferimento a un action horror con elementi RPG chiamato Stone of Souls. Insomma, quel che è certo è che la varietà non manca.

Giochi a pagamento divenuti gratis su Android a inizio luglio 2022

Se siete interessati ad approfondire i titoli coinvolti, di seguito potete trovare la lista (con rispettivi link al Play Store).

Va detto che gli omaggi del Play Store possono cambiare da un momento all'altro, dunque potreste voler "fare vostri" i titoli coinvolti il prima possibile, così magari da passare un weekend all'insegna del relax.

Rimanendo sul tema mobile gaming, ricordiamo che di recente su queste pagine abbiamo approfondito l'esistenza di Stumble Guys, titolo gratuito ritenuto da molti come un'alternativa a Fall Guys per dispositivi mobili.