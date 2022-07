Giochi gratis per Android e relax per le vacanze: riscattateli con sconto del 100%

Ci siamo: agosto 2022 è ormai alle porte e l'insidiosa domanda "dove vai in ferie?" inizia ad aleggiare un po' in tutti gli ambienti. Un buon numero di videogiocatori sta dunque cercando di riscattare più titoli gratuiti possibili. A tal proposito, oltre alle proposte di Epic Games, non vanno dimenticati i giochi gratis per Android.

Infatti, negli ultimi giorni di luglio 2022 (dunque in vista di agosto 2022, mese in cui non poche persone andranno in vacanza), sono diventati gratuiti titoli di diverse tipologie. Si va da Action RPG al classico Sudoku, passando per scontri offline e immancabili puzzle dall'atmosfera rilassante. In parole povere, potrebbe interessarvi approfondire la lista presente di seguito.

Giochi diventati gratis sul Play Store di Android in vista delle vacanze 2022

Insomma, il Play Store di Google offre diversi titoli che potrebbero risultare interessanti per passare delle vacanze in relax sotto l'ombrellone (o sul divano con condizionatore costantemente acceso, di questi tempi). Ricordiamo in ogni caso che le iniziative di questo tipo sono in costante evoluzione, dunque potreste voler riscattare i titoli di vostro interesse il prima possibile.