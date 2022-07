Giochi gratis per Android, tanti regali: tra Boss Rush e RPG open world

Se pensate che sia solamente Epic Games a regalare molti giochi, vi sbagliate. Infatti, il Play Store di Google, ovvero lo store digitale preinstallato su molti dispositivi Android, offre spesso dei regali in tal senso. Risulta quindi interessante approfondire i giochi diventati gratis su Android in questo periodo.

In questa terza settimana di luglio 2022 i titoli regalati per un tempo limitato sul Play Store (nel senso che poi torneranno a essere a pagamento, ma potete farli vostri ora) narrano di Boss Rush mitologiche, nonché di avventure RPG open world ben note (nel bene e nel male, chi ha detto Evertale?). Non mancano inoltre adorabili gattini e titoli offline. Insomma, quel che è certo è che la varietà è di casa. Di seguito potete trovare la lista di giochi scaricabili gratuitamente.

Giochi Android a pagamento diventati gratis nella terza settimana di luglio 2022

In ogni caso, va detto che il Play Store è in continua evoluzione. Questo significa che i titoli citati potrebbero tornare a pagamento da un momento all'altro, quindi vi consigliamo di effettuare il download dei giochi che vi interessano il prima possibile, se siete interessati.

Per il resto, ricordiamo che in questo periodo una questione dibattuta in ambito mobile è quella relativa a Fall Guys contro Stumble Guys. Infatti, quest'ultimo sta scalando le classifiche principalmente su dispositivi mobili, dove invece il titolo di Mediatonic non si fa ancora vedere.