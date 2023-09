Giochi gratis: Bandai Namco regala The Dark Pictures Man of Medan, ecco come scaricarlo

Bandai Namco Games è in vena di regali: il publisher ha deciso di regalare una copia di The Dark Pictures Man of Medan (primo episodio della The Dark Pictures Anthology sviluppata da Supermassive Games) a tutti coloro che ne faranno richiesta sul sito, ecco come fare per scaricare gratis il gioco.

Tutto quello che dovete fare è creare un account sul sito di Bandai Namco entro le 15:00 del 29 settembre per ottenere un codice che vi permetterà di scaricare gratis una copia di The Dark Pictures Anthology Man of Medan per PC da Steam in versione completa. Leggendo il regolamento scopriamo che le chiavi a disposizione sono 100.000, dunque affrettatevi se volete essere certi che le key non vadano esaurite.

Man of Medan è il primo episodio della The Dark Pictures Anthology, serie antologica di racconti horror sviluppata da Supermassive e continuata in seguito con altri titoli tra cui Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me, lo studio sta ora lavorando alla Stagione 2 con nuovi racconti antologici che possano dare il via ad un secondo filone di storie horror.

Il gioco è stato accolto positivamente da pubblico e critica e si tratta sicuramente di un bel regalo da parte di Bandai Namco.