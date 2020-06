Giochi gratis di calcio per PC: FX regala Football Club Simulator

FX Interactive regala Football Club Simulator per PC, erede dello storico PC Calcio, uno dei videogiochi più amati di sempre nel nostro paese. Il gioco è disponibile gratis fino al 28 giugno, una volta riscattato resterà vostro per sempre, approfittatene!

"Simulazione della tua squadra di calcio in tempo reale. Un videogioco di calcio e strategia. E... In cosa consiste? Molto semplice. Football Club Simulator offre al giocatore il controllo totale della sua squadra attraverso un'elegante e potente interface. Questo privilegiato "Posto di comando" consente al giocatore di prendere tutte le decisioni in qualità di Allenatore, Direttore sportivo e Presidente in modo veloce e divertente. Inoltre, e in esclusiva, il giocatore può metterle alla prova nelle Partite interattive nelle quali si trasforma in un vero e proprio allenatore dando ordini ai suoi calciatori in tempo reale."

Il gioco include 480 squadre di 40 paesi e più di 35 competizioni: Inghilterra, Germania, Spagna, Italia, Francia, Argentina e Messico. Inoltre, i campionati di coppa e supercoppa e le competizioni continentali di Europa e America. Inoltre l'aggiornamento 2019 (gratis) aggiorna statiche e dati e classifiche.

Un bel regalo in attesa della ripresa della Serie A a giugno dopo un stop di oltre due mesi a causa dell'emergenza sanitaria Coronavirus. Ricordatevi che una volta riscattato, Football Club Simulator resterà vostro per sempre!