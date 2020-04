Giochi gratis: ecco come scaricare Knack 2 per PS4

Come noto, Uncharted Collection e Journey sono gratis da oggi tuttavia vi informiamo che se abitate in Germania potete scaricare un gioco diverso al posto della raccolta delle avventure di Nathan Drake.

Per scaricare Knack 2 gratis dal PSN tedesco vi basterà avere un account PlayStation Network registrato in Germania, a questo punto sarà possibile procedere con il download gratuito, il pacchetto include anche la colonna sonora del gioco. Ricordiamo come anche in questo caso non sia necessario essere abbonati a PlayStation Now o PS Plus per scaricare Knack 2, l'unico requisito è quello di effettuare il login sullo store con un account tedesco. Profili di altri paesi non sono validi per riscattare il gioco, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre.

La promozione è valida da oggi e fino al 6 maggio, in Italia i giochi gratuiti sono Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey, già scaricabili dal PlayStation Store, non è chiaro per quale motivo la raccolta dedicata al gioco Naughty Dog sia stata sostituita da Knack 2 in Germania. Non è escluso che in futuro Knack 2 possa essere proposto gratuitamente anche in altri paesi e molti ipotizzano l'aggiunta al catalogo PlayStation Plus nei prossimi mesi.