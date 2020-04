Giochi gratis Coronavirus: Epic Games Store regala un nuovo gioco PC

Continua la campagna di Epic Games Store legata ai giochi gratis PC per il Coronavirus: durante la settimana appena iniziata il negozio online regalerà altri due giochi, di cui uno già noto e sicuramente di grande interesse per i giocatori.

Parliamo di Sherlock Holmes Crimes & Punishments di Frogwares Interactive, gioco d'azione e avventura basato sul celebre personaggio dell'investigatore reso noto da romanzi e film.

"Vesti i panni del più acclamato detective di tutti i tempi: Sherlock Holmes! Usa le tue incredibili abilità di detective per risolvere sei diversi casi elettrizzanti: omicidi, persone scomparse, furti spettacolari e svariate indagini che, talvolta, ti conducono in mondi fantastici. Seguirai la tua bussola morale o applicherai la legge alla lettera? L'estrema libertà di azione di Crimes & Punishments ti permette di condurre le indagini nel modo che ritieni più opportuno."

Sherlock Holmes Crimes & Punishments gratis sarà disponibile dal 9 al 16 aprile, in questo lasso di tempo il download sarà gratuito per tutti e una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Nell'attesa potete scaricare gratis Totally Reliable Delivery Service, Hob, Gone Home e Drawful 2, disponibili fino a giovedì senza costi aggiuntivi.