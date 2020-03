Giochi gratis e Coronavirus: ultime ore per Tomb Raider e Lara Croft ToO per PC

L'imperativo di questi giorni è quello di restare a casa, che al momento rappresenta il metodo più efficace per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus. Nel tentativo di rendere più piacevole la quarantena, Square Enix ha deciso di fare un doppio regalo a tutti i giocatori PC!

Come vi abbiamo già segnalato qualche giorno fa, Tomb Raider e Lara Croft and the Temple of Osiris sono gratis su Steam. Potete aggiungere entrambi i giochi alla vostra raccolta senza spendere alcun centesimo, e la cosa bella è che resteranno vostri per sempre. Dovete fare presto, però! L'iniziativa scade tra pochissime ore, per la precisione alle ore 8:00 di domani 24 marzo. Se siete interessati, vi consigliamo di recarvi sulle rispettive pagine quanto prima, effettuare il log-in con il vostro account Steam e cliccare sul pulsante Aggiungi all'account:

Tomb Raider è uscito per la prima volta nel 2013, dando il via ad un nuovo corso per la serie. Rappresenta il primo capitolo della, che nel corso degli anni ha preso completamente forma con Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Lara Croft and the Temple of Osiris, invece, è uno spin-off con visuale isometrica pensato per la modalità cooperativa ma giocabile anche in single player.