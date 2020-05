Giochi Gratis: Deus Ex GO in regalo su iOS e Android, link per il download

Prosegue l'iniziativa "Stay Home and Play", che dopo aver messo a disposizione gratis Lara Croft GO e Hitman GO, ha deciso di fare altrettanto con un altro gioco per dispositivi mobili appartenente al medesimo filone: Deus Ex GO.

Per scaricare gratuitamente Deus Ex GO su dispositivi Apple iOS e Android dirigendovi sui rispettivi negozi digitali entro e non oltre il prossimo 7 maggio, giorno in cui terminerà la promozione. Una volta riscattato, il gioco rimarrà vostro per sempre. Potete farlo comodamente dai vostri terminali oppure dirigendovi ad uno dei seguenti indirizzi:

Sviluppato dagli stessi autori di Lara Croft GO e Hitman GO, Deus Ex GO è un gioco da tavola tattico che vi invita ad usare sapientemente un mix di furtività, spionaggio e intelligenza per guidare l'agente Adam Jensen attraverso i livelli. Potete affrontare il nemico lottando, avanzando furtivamente oppure violando sistemi informatici, migliorando nel frattempo le abilità di Adam con potenziamenti futuristici. Ne saprete di più leggendo la recensione di Deus Ex GO che trovate tra le nostre pagine.