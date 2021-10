Giochi gratis di Dragon Ball da scaricare, quali sono i migliori?

Dragon Ball ha da sempre convissuto felicemente con i videogiochi, dagli storici Budokai Tenkaichi ai più recenti FighterZ e Kakarot (a proposito, ecco la recensione di Dragon Ball Z Kakarot) . L'universo creato da Akira Toriyama è però presente videoludicamente anche in formato free to play. Ecco i giochi di Dragon Ball gratis.

Il titolo gratuito più importante da menzionare è sicuramente Dragon Ball Xenoverse 2 (ecco la recensione di Dragon Ball Xenoverse 2). Il picchiaduro 3D sviluppato da DIMPS è un gioco imperfetto, ma sicuramente capace di diverte ed intrattenere gli appassionati delle avventure di Goku e compagni. La versione di cui parliamo è quella Lite, disponibile sugli store digitali. I contenuti di questa edizione comprendono 5 capitoli della storia, le battaglie online e l’intero pacchetto del colosseo: un ottimo punto di partenza per chi volesse poi avvicinarsi al gioco completo.

Per quanto riguarda il mercato mobile, invece, due sono i giochi free to play: Dragon Ball Legends e Dragon Ball Z Dokkan Battle. Il primo è un picchiaduro 3D, ancora una volta realizzato dallo studio DIMPS, che permette la creazione e la gestione di un team di personaggi da tutte le ere della saga. Il gioco comprende una storia divisa in capitoli, una modalità pvp e scontri in co-op. Dokkan Battle è invece uno strategico con elementi da puzzle game, un titolo più tattico e particolare, ma che proprio per questo potrebbe attirare l'attenzione di non pochi fan.