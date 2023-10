Giochi gratis: due giochi di qualità in regalo su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare, anche questa settimana si tratta di due giochi non troppo famosi ma di qualità, che potrebbero conquistare gli amanti del genere... e poi, un gioco gratis non si rifiuta mai, figuriamoci due!

Il primo gioco gratis è Blazing Sails descritto come "un frenetico PvP a tema piratesco", un Battle Royale con i pirati ambientato in mezzo al mare, su un vascello ricco di tesori. Anche QUBE Ultimate Bundle è gratis su Epic Games Store, si tratta di un pacchetto che include Q.U.B.E. (anche in versione Director's Cut) e Q.U.B.E. 2 per un totale di oltre 100 diversi rompicapi a base di cubetti da risolvere.

Tutti e due i giochi sono disponibili per il download dalle 17:00 del 12 ottobre e fino alla stessa ora del 19 ottobre, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete riscaricarli e utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare Godlike Burger gratis su PC, il gioco resterà disponibile ancora per poche ore e dopo verrà definitivamente rimosso dalla lista dei giochi gratis per tornare ad essere venduto a prezzo pieno.