Giochi Gratis: c'è un Diablo-like cartaceo in regalo con i Saldi di Primavera su GOG.com

Dopo aver contribuito all'evoluzione di Amazon Luna con l'arrivo dei giochi GOG.com in streaming, i curatori del negozio digitale danno il via ai Saldi di Primavera 2024, una promozione con tanti sconti accompagnati da un'offerta speciale che ci permette di scaricare gratis un singolare Diablo-like.

L'ultima iniziativa promozionale lanciata dai gestori dello store digitale di proprietà di CD Projekt coinvolge centinaia di sviluppatori e publisher, con sconti speciali su altrettanti videogiochi, espansioni, pacchetti di contenuti, versioni Deluxe e raccolte. Sul sito di GOG.com trovate l'elenco completo dei videogiochi in offerta: eccovi però un piccolo assaggio delle promozioni dei Saldi Primaverili 2024.

Heroes of Might and Magic 3: Complete

Alpha Protocol

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

God of War

Alone in the Dark: The Trilogy 1+2+3

Baldur's Gate 3

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition

Alone in the Dark: The New Nightmare

Baldur's Gate II: Enhanced Edition

Cyberpunk 2077

Come parte delle offerte primaverili di GOG.com troviamo poi il nuovo videogioco gratis da riscattare su PC: l'ultima promozione organizzata da CDPR ha per protagonista Book of Demons, un affascinante ibrido tra i card game e gli action ruolistici Hack n Slash in stile Diablo.Il termine ultimo per riscattare gratis Book of Demons su GOG.com è fissato per le ore 07:59 italiane di giovedì 4 aprile. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Book of Demons.