Giochi gratis: c'è anche Killing Floor 2 tra i nuovi regali Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con due giochi gratis per tutti, anche questa settimana è possibile scaricare nuovi giochi gratis per PC, avete tempo per riscattarli fino alle 17:00 del 14 luglio, un volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre.

Ancient Enemy è gratis su Epic Games Store e come svela la sinossi ufficiale si tratta di "un gioco di combattimenti con le carte GDR ambientato in un mondo in rovina dove le forze del male hanno già trionfato. Annienta nemici distorti con un'appagante gamma di incantesimi e abilità."

Più famoso è il secondo gioco in regalo, Killing Floor 2 per PC gratis, sparatutto nel quale i giocatori "

si calano nell'Europa continentale, invasa da orrendi cloni assetati di sangue chiamati Zed, creati dai malvagi componenti della Horzine Corporation. Modalità cooperativa a 6 giocatori e modalità a 12 giocatori VS caos ammazza-Zed."

Siete ancora in tempo (fino alle 17:00 di oggi, giovedì 7 luglio) per scaricare gratis Iratus Lord of the Dead, Geneforge 1 Mutagen e Hood Outlaws & Legends. Ricordiamo che bi basterà aggiungere i giochi alla vostra libreria entro le tempistiche indicate per poterli poi riscattare in qualsiasi momento, i giochi gratis di Epic Games Store resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo.