Giochi gratis per l'emergenza Coronavirus: gli sviluppatori offrono codici e chiavi

Matteo Sciutteri (Co-Fondatore e Game Designer di Runeheads) ha dato vita ad una interessante iniziativa, creando un foglio Excel con alcune chiavi per giochi gratis PC e console, un modo per superare meglio questo periodo di grande difficoltà per il nostro paese.

"Dunque, ho fatto questo speadsheet per dare un po' di chiavi gratis in giro, per le persone chiuse in casa per il coronavirus e che magari non hanno soldi per comprarli. Se siete sviluppatori, sentitevi liberi di aggiungere le vostre - se volete - o di prendere quelle che ci sono per giocare, ovviamente."

Il foglio Excel è accessibile su Google Docs e nel corso delle ore ha iniziato a ospitare centinaia di codici per tantissimi giochi diversi messi a disposizione dagli sviluppatori o dal pubblico, tra i tanti citiamo Bastion, Vaporum, Conglomerate 451, Fall of Light, Party Hard, Outlast 2, Company of Heroes, Resident Evil 0 HD Remaster, DiRT Rally 2.0, Jotun, Football Drama, Duke Nukem Forever, Redout Enhanced Edition e tanti altri.

Coloro che prendono un codice sono invitati a segnalarlo e ringraziare nell'apposito spazio, la lista è in continuo aggiornamento e dunque vi consigliamo di tenere d'occhio il foglio Excel condiviso da Matteo per essere sempre aggiornati, vi raccomandiamo anche a condividere codici per i vostri giochi nel caso ne abbiate a disposizione.