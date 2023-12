Giochi gratis su Epic Games Store: due nuovi regali da scaricare questa settimana

Come ogni giovedì, è tempo di regali su Epic Games Store: anche questa settimana il marketplace di Epic propone due nuovi giochi gratis per PC da scaricare a costo zero, vostri per sempre se riscattati entro una settimana. Cosa state aspettando, due giochi gratis non si rifiutano mai.

GigaBash è gratis su Epic Games Store, gli autori descrivono il gioco come "un picchiaduro in arena multigiocatore con enormi kaiju ispirati ai film, eroi di dimensioni fuori dall'ordinario, attacchi speciali che devastano la terra e ambientazioni completamente distruttibili."

Il secondo gioco gratis è Predecessor, nato dalle ceneri di Paragon e descritto come "un gioco ricco d'azione che combina elementi MOBA e FPS, e che permette di entrare nel vivo della lotta con scelte strategiche, controllo in terza persona e scontri coinvolgenti."

I due nuovi giochi gratis di Epic Games Store sono disponibili dalle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 7 dicembre) e fino alla stessa ora del 13 dicembre, siete ancora in tempo per scaricare gratis Jitsu Squad e Mighty Force Federation, disponibili fino alle 16:59 di oggi. Aggiungendo i giochi alla libreria entro le date indicate, i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli liberamente senza limitazioni contenutistiche o temporali di alcun tipo, come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato.