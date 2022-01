Giochi gratis Epic Games Store: un nuovo gioco in regalo da oggi

Sono queste le ultime ore per scaricare Galactic Civilization 3 per PC gratis da Epic Games Store, avete tempo fino alle 16:59 di oggi pomeriggio, dalle 17:00 arriverà invece Relicta, gratis per una intera settimana.

Relicta è un rompicapo Sci-Fi in prima persona che segue le orme di Portal: "Relicta è un puzzle game in prima persona basato sulla fisica in cui dovrai combinare in maniera creativa magnetismo e gravità per svelare i segreti della Base Chandra. Senza l'aiuto di nessuno, nelle profondità della Luna, la tua mente scientifica è l'unica cosa che potrà mantenere tua figlia in vita..."

Potete scaricare gratis Relicta da Epic Games Store a partire dalle 17:00 del 20 gennaio e fino alla stessa ora del 27 gennaio, un volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Anche se non si tratta di un gioco di grande richiamo, Relicta è un puzzle basato sulla fisica molto interessante per gli amanti del genere, capace di riscuotere un piccolo successo nella scena indie. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per riscoprirlo, in attesa di sapere quale gioco gratis regalerà Epic Games Store la prossima settimana. Lo scopriremo oggi pomeriggio.