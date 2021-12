Giochi gratis su Epic Games Store: un leak svela il gioco del 20 dicembre

Il sito francese Dealabs continua a spoilerare i giochi gratis della promozione 14 giochi di Natale su Epic Games Store: se il 19 dicembre lo store ha regalato The Vanishing of Ethan Carter, oggi è la volta di un gioco indipendente piuttosto recente e di grande successo.

Parliamo di Loop Hero di Devolver Digital, uno degli indie più acclamati dell'anno, non a caso vari insider avevano inserito il 20 dicembre tra le date da tenere d'occhio per quanto riguarda i regali di Natale di Epic Games Store insieme ai giorni del 23, 24, 25, 28 e 29 dicembre, con il gioco di Natale da più fonti indicato come il più importante e in vista tra tutti.

Loop Hero dovrebbe quindi essere disponibile dalle 17:00 di oggi lunedì 20 dicembre e fino alla stessa ora di domani, gratis per sempre per chiunque lo riscatti entro le 24 ore indicate. Un presunto leak poi smentivo indicava l'arrivo su Epic Games Store di A Way Out, Katana Zero, Quantum Break e Days Gone gratis, tuttavia come detto la fonte è venuta allo scoperto rivelando di aver inventato il rumor, dunque non saranno questi i prossimi giochi gratis su Epic Games Store.

Non ci resta che attendere le 17:00 per scoprire se il gioco gratis di oggi sarà davvero Loop Hero oppure no.