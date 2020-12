Giochi gratis Epic Games Store: un leak svela Horizon, Resident Evil 7 e The Witcher 3

A partire da oggi Epic Games Store regala 15 giochi PC gratis, un gioco al giorno dal 17 al 31 dicembre. Non sappiamo quali saranno i giochi oggetto della promozione ma un leak potrebbe averli svelati in anticipo... siete pronti a scoprirli?

Quella che segue è una possibile lista dei giochi in regalo da oggi su Epic Games Store, si tratta come detto di un leak e dunque le cose potrebbero cambiare, prendete quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.

Giochi PC gratis

Dying Light 17 dicembre

Resident Evil 7 18 dicembre

The Witcher 3 Wild Hunt 19 dicembre

Mass Effect Andromeda 20 dicembre

Assassin's Creed Origins 21 dicembre

Metal Gear Solid V 22 dicembre

The Evil Within 2 23 dicembre

Far Cry 5 24 dicembre

Fallout 4 25 dicembre

Borderlands 3 26 dicembre

Monster Hunter World 27 dicembre

Dragon Age Inquisition 28 dicembre

Horizon Zero Dawn 29 dicembre

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 30 dicembre

Hitman 2 31 dicembre

Il natale di Epic Games Store si prospetta ricchissimo con giochi gratis del calibro di The Witcher 3 Wild Hunt, Resident Evil 7, Mass Effect Andromeda, Metal Gear Solid V, Borderlands 3, Horizon Zero Dawn e Monster Hunter World.

Sarà vero? Per scoprire il primo gioco gratis dovremo attendere le 17:00 di oggi pomeriggio, ogni 24 ore EGS proporrà un nuovo gioco, una volta riscattati i titoli resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo.