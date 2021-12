Giochi gratis Epic Games Store: un leak svela i prossimi tre regali, c'è anche Moving Out

Prey e Control gratis su Epic Games Store hanno ravvivato le giornate festive di molti di noi ma la promozione dei 14 giochi gratis di Natale non è ancora finita e c'è spazio per altri tre giochi gratis.

Il solito Dealabs ha svelato in anticipo i prossimi giochi in arrivo: fino alle 16:59 di oggi sarà possibile scaricare gratis Control di Remedy mentre dal 27 dicembre arriva Mages of Mystralia, il 28 dicembre sarà la volta di Moving Out e infine dal 29 al 30 dicembre è il turno di Salt and Sancuaty, originariamente previsto per il 22 dicembre e poi scambiato con Second Extinction.

L'elenco completo dei giochi gratis regalati su Epic Games Store per queste festività di Natale va dunque a completarsi:

Shenmue III

Neon Abyss

Remnant From the Ashes

The Vanishing of Ethan Carter

Loop Hero

Second Extinction

Mutant Year Zero Road to Eden

Vampyr

Pathfinder: Kingmaker Enhanced Plus Edition

Prey + DLC Mooncrash

Control

Mages of Mystralia

Moving Out

Salt and Sanctuary

Il 30 dicembre invece stando ad un leak proveniente dall'Asia potremo scaricare gratis Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider Come sempre, niente di quanto riportato è stato confermato ma Dealabs ha sempre riportato leak poi rivelatisi corretti e dunque non c'è motivo di pensare che in questo caso l'anticipazione non corrisponda al vero.Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.