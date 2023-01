Giochi gratis: Epic Games Store regala Dishonored La Morte dell'Esterno

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis della prossima settimana, dal 2 al 9 febbraio il negozio digitale di Epic Games regala due nuovi giochi, tra cui Dishonored La Morte dell'Esterno di Bethesda e Arkane Studios. Niente male vero?

Dishonored La Morte dell'Esterno gratis è "una nuova avventura a sé stante della premiata serie Dishonored. Vesti i panni dell'assassina soprannaturale Billie Lurk, riunita con il suo vecchio mentore Daud per portare a termine il più grande omicidio mai concepito."

In City of Gangsters gratis per PC invece "dovrai iniziare embrionali attività illecite e farle diventare macchine sforna-soldi! Costruisci locali clandestini e distillerie illecite. Sfrutta privilegi, insegui debitori e corrompi la polizia per farle chiudere un occhio."

Dishonored La Morte dell'Esterno è sicuramente un bel regalo, pur non avendo i valori produttivi di un gioco AAA, questa avventura ambientata nel mondo di Dishonored ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere ed i fan della serie Arkane.

Nel frattempo, da oggi sono disponibili Adios e Hell is Others gratis per PC da scaricare, i due giochi gratis della settimana resteranno disponibili fino al 2 febbraio (ore 16:59) compreso, quando verranno sostituiti dagli appena annunciati Dishonored La Morte dell'Esterno e City of Gangsters.