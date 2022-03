Giochi gratis: Epic Games Store regala due giochi e un DLC

Come ogni giovedì, tornano i regali di Epic Games Store, questa settimana il marketplace di Epic Games regala due giochi e un pacchetto aggiuntivo, tutti i contenuti resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria.

L'offerta di questa settimana (valida dal 3 al 10 marzo) include Black Widow Recharghed, Centipede Recharged e un il Kit Slayer Epico per Dauntless.

Black Widow Recharged è viene descritto come un "frenetico revival dello sparatutto cult a doppia levetta, al ritmo della contagiosa colonna sonora di Megan McDuffee. Gioca in modalità singola o cooperativa locale con un amico affrontando 30 sfide o nella modalità arcade."

Centipede Recharged è invece una "gloriosa rivisitazione di un celebre classico, il tutto mentre ti muovi a ritmo di una colonna sonora originale al cardiopalma realizzata da Megan McDuffee. Gioca in modalità singola o cooperativa locale con un amico attraverso 30 sfide uniche o nella modalità arcade infinita."

Infine, il Kit Slayer Epico per Dauntless include valuta virtuale e tre giorni di accesso VIP Club gratis. Vi ricordiamo inoltre che fino alle 17:00 di oggi potete scaricare gratis Cris Tales per PC, i due nuovi giochi e il pacchetto per Dauntless saranno disponibili dalla stessa ora di oggi pomeriggio e fino al prossimo 10 marzo.