Giochi gratis: Epic Games Store regala due nuovi giochi da oggi

Come ogni giovedì, è tempo di regali su Epic Games Store, a partire dalle 17:00 (ora italiana) di giovedì 7 aprile, lo store di Epic regala due nuovi giochi gratis per PC, avete tempo una settimana per riscattarli e resteranno vostri per sempre, utilizzabili senza limitazioni.

Dal 7 al 14 aprile potete scaricare gratis Rogue Legacy e The Vanishing of Ethan Carter. Rogue Legacy è "un roguelite genealogico dove tutti possono essere degli eroi. Ogni volta che muori, il figlio o la figlia che ti succederà avrà qualità uniche. Tua figlia potrebbe essere daltonica e tuo figlio magari un nano con le vertigini. Non è richiesta una perfezione idealistica per vincere a questo gioco."

The Vanishing of Ethan Carter viene descritto come "un gioco in prima persona ricco di mistero incentrato sull'esplorazione e la scoperta. Nei panni di un detective del paranormale, Paul Prospero, ricostruisci la verità che si cela dietro la scomparsa di Ethan e il destino della sua famiglia."

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio avete ancora tempo per scaricare gratis Total War Warhammer e City of Brass, vi ricordiamo che tutti i giochi gratis riscattati da Epic Games Store saranno vostri per sempre a patto di aggiungerli alla libreria entro la scadenza dei sette giorni.