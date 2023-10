Giochi gratis: Epic Games Store regala due giochi da oggi, c'è anche The Evil Within!

A partire da oggi, giovedì 19 ottobre, sono disponibili due nuovi giochi gratis per il download da Epic Games Store. Il negozio digitale di Epic regala due giochi per PC da scaricare per una intera settimana, una volta riscattati resteranno vostri per sempre.

Il primo gioco in regalo è The Evil Within gratis, si tratta di un survival horror in terza persona sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda nel 2014. Prodotto da Shinji Mikami, papà di Resident Evil, The Evil Within non è un gioco perfetto e nemmeno particolarmente memorabile ma gli amanti del genere troveranno pane per i loro denti con un'avventura a tinte forte ricca di azione.

Il secondo regalo della settimana è invece Eternal Threads gratis su Epic Games Store, descritto dagli autori come un "rompicapo single player in prima persona dove la manipolazione del tempo, le scelte e le relative conseguenze giocano un ruolo fondamentale."

Entrambi i giochi sono gratis dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 26 ottobre, una volta aggiunti alla libreria sia The Evil Within che Eternal Threads saranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Fino alle 17:00 del 19 ottobre inoltre potete ancora scaricare gratis Blazing Sails e QUBE Ultimate Bundle, i due giochi sono disponibili per il download ancora per poche ore.