Giochi gratis: Epic Games Store regala un nuovo gioco completo e un DLC

Come ogni giovedì tornano i regali su Epic Games Store, nella settimana del 23 marzo il negozio digitale di Epic Games propone un gioco completo e un DLC per un World of Warships. Ecco i nuovi giochi gratis per PC su EGS di oggi.

Il primo gioco in regalo è Chess Ultra, descritto come "il gioco di scacchi più entusiasmante mai visto. Splendide immagini in 4K, sessioni multiplayer online senza interruzioni, IA approvata dai grandi maestri e compatibilità totale con i dispositivi di realtà virtuale."

Il secondo contenuto è invece lo Starter Pack Ishizuchi per World of Warships, un DLC che include i seguenti contenuti bonus:

Ishizuchi, una corazzata giapponese di livello IV

Spazio nel Porto

11 mimetiche Epic

11 bonus economici comuni di quattro tipologie spendibili (+20% di crediti, +100% di Exp nave, +100% di Exp comandante e +300% di Exp gratis)

5 container ricompensa

I nuovi regali di Epic Games Store sono disponibili dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 30 marzo, vi ricordiamo che i giochi gratis in regalo sullo store di Epic Games resteranno vostri per sempre una volta riscattati e aggiunti alla libreria, potrete usarli dunque come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato dallo store, senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.