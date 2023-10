Giochi gratis: Epic Games Store regala un horror cult Bethesda!

Con l'arrivo di Halloween, Epic Games Store regala un gioco horror targato Bethesda: parliamo di The Evil Within, uscito nel lontano 2014 come primo progetto dello studio Tango Gameworks, fondato da Shinji Mikami, papà di Resident Evil.

"Nei panni del detective Sebastian Castellanos, cerca la verità su un raccapricciante omicidio di massa e il suo legame con un mondo allo sbando in cui orribili creature vagano tra i morti. Affrontando un terrore inimmaginabile e combattendo per sopravvivere, Sebastian intraprende uno spaventoso viaggio..." Un titolo sicuramente interessante a cui ha fatto seguito The Evil Within 2 nel 2017, da allora la serie si è interrotta e chissà che in futuro non ci sia spazio per il terzo capitolo di questa saga horror.

The Evil Within è gratis su Epic Games Store dal 19 al 26 ottobre, avete dunque una settimana di tempo per aggiungere il gioco alla vostra libreria, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Da oggi e fino al 19 ottobre invece potete scaricare gratis Balazing Sails e QUBE Ultimate Bundle, anche in questo caso i due giochi restano disponibili per una intera settimana, vi basterà aggiungerli alla libreria e resteranno vostri per sempre.