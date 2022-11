Giochi gratis: Epic Games Store regala Star Wars Squadrons per il Black Friday

Come ogni giovedì è tempo di nuovi regali su Epic Games Store, in occasione del Giorno del Ringraziamento e del Black Friday, lo store digitale di Epic regala un gioco di Star Wars targato Electronic Arts. Star Wars Battlefront o Battlefront 2? No, ma ci siete vicino...

Se fino alle 16:59 di oggi è possibile scaricare gratis Evil Dead, Dark Deity e il pacchetto Epic Cheerleader per Rumbleverse, dalle 17:00 ora italiana arriva Star Wars Squadrons, gratis dal 24 novembre al primo dicembre, come di consueto il gioco resterà vostro per sempre a patto di aggiungerlo all'account entro le 16:59 di giovedì 1 dicembre.

"Domina la galassia con il tuo caccia in Star Wars Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti. Allaccia le cinture, prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona con la tua squadriglia e scopri cosa vuol dire essere un vero pilota in una storia per giocatore singolo di Star Wars."

Si tratta di un regalo sicuramente interessante dal momento che il gioco di EA Motive viene normalmente venduto a 39.99 euro, poterlo avere gratis garantisce dunque un bel risparmio. E se volete risparmiare anche su altri giochi, ricordatevi che su Epic Games Store sono attivi gli sconti del Black Friday fino al 29 novembre.