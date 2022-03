Giochi gratis: Epic Games Store regala Total War Warhammer e City of Brass

Come ogni giovedì, arrivano i nuovi giochi gratis su Epic Games Store, questa settimana il marketplace di Epic Games offre due titoli in regalo da scaricare a costo zero per i prossimi sette giorni: Total War Warhammer e City of Brass.

City of Brass è un gioco d'avventura in prima persona realizzato da un team di ex sviluppatori di BioShock che descrivono il progetto con questa sinossi: "Armato di scimitarra e di una versatile frusta, dovrai farti strada con fendenti e sferzate, tra esche e trappole, verso il cuore di una sfarzosa metropoli da mille e una notte, oppure troverai la morte certa allo scadere del tempo."

Total War Warhammer è invece il primo episodio della serie crossover tra Total War e il mondo fantasy di Warhammer, una buona occasione per riscoprire le origini della saga, ne approfittiamo per ricordarvi che Total War Warhammer 3 è disponibile gratis su PC Game Pass dallo scorso mese di febbraio.

Potete scaricare gratis Total War Warhammer e procedere con il download gratis di City of Brass dalle 17:00 di giovedì 31 marzo e fino alla stessa ora del 7 aprile, una volta riscattati i giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limiti temporali o contenutistici di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.