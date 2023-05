Giochi gratis su Epic Games Store: nuovi regali anche questa settimana

E' giovedì e questo vuol dire che Epic Games Store si prepara a regalare nuovi giochi gratis per PC da scaricare. Al momento è previsto un solo regalo per questa settimana ma chissà che nuovi giochi non si possano aggiungere nelle prossime ore.

Dall'11 al 18 maggio i giocatori possono scaricare gratis The Sims 4 Vita Spericolata Bundle, pacchetto che viene illustrato con questa sinossi: "cerca l'avventura e la moda avventurosa! Con questa raccolta gratuita che include The Sims 4 Avventura nella Giungla Game Pack, The Sims 4 Feste di lusso Stuff Pack e The Sims 4 Fashion Street Kit."

Tre pacchetti di espansione per The Sims 4 dedicati alle avventure selvagge, al lusso sfrenato e allo street style. Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio è ancora possibile scaricare gratis tre giochi da Epic Games Store: Against All Odds, Horizon Chase Turbo e Kao The Kangaroo, The Sims 4 Vita Spericolata Bundle invece sarà disponibile dalle 17:00 di giovedì 11 maggio e fino alla stessa ora del 18 maggio.

Il 18 maggio inoltre partiranno i Mega Saldi Epic Games Store con tanti regali, in particolare EGS dovrebbe regalare otto giochi fino all'8 giugno, secondo quanto rivelato da un leaker, la prossima settimana probabilmente ne sapremo di più.