Giochi gratis Epic Games Store: il regalo di oggi è un gioco misterioso... Shenmue 3?

Come ogni giovedì Epic Games Store si prepara a regalare due nuovi giochi... o forse no, perchè oggi le cose potrebbero andare diversamente stando ad un leak emerso che sembra confermare il ritorno della promozione 15 giochi gratis per Natale.

Secondo il leak, da oggi e fino al 30 dicembre Epic Games regalerà un gioco gratis ogni giorno alle 17:00 partendo il 16 dicembre da Shenmue 3 mentre il gioco del 25 dicembre viene definito il più interessante dalla fonte, il sito francese Dealabs, piuttosto attendibile in quanto nei mesi scorsi ha svelato in anticipo le lineup Games with Gold e PlayStation Plus.

Ricapitolando dunque: fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Godfall Challenger Edition e Prison Architect mentre dalle 17:00 arriverà un gioco misterioso che con ogni probabilità sarà Shenmue 3, disponibile per 24 ore fino a quando verrà sostituito da un nuovo titolo, situazione che si ripeterà ogni giorno fino al 30 dicembre.

Shenmue 3 è certamente un titolo gradito per inaugurare l'iniziativa 15 giochi gratis per Natale su Epic Games Store, insieme al gioco gratis dovrebbero tornare anche i saldi di Natale con l'immancabile buono sconto da 10 euro, al momento però la compagnia non ha ancora confermato nulla a riguardo.