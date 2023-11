Giochi gratis Epic Games Store: anche questa settimana due nuovi regali da scaricare

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare, avete una intera settimana per aggiungerli alla vostra libreria, poi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni contenutistiche o temporali di alcun tipo.

Il primo gioco gratis è Jitsu Squad, picchiaduro a scorrimento co-op per un massimo di quattro giocatori con una grafica stile cartoon... un bel regalo considerando il normale prezzo di listino di 19,99 euro.

Il secondo gioco gratis è Mighty Force Federation, un action brawler che gli sviluppatori descrivono con queste parole: "sbatti i tuoi avversari al muro, scaraventali in aria e finiscili con rapidi attacchi volanti in questo picchiaduro d'arena. Scegli 14 personaggi con stili di gioco unici. Affronta combattimenti 1 vs 1 o unisciti ad altri lottatori e lasciati trasportare dal caos di una partita tutti contro tutti."

Entrambi i giochi sono disponibili per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del prossimo 7 dicembre, ricordatevi che una volta riscattati i giochi resteranno vostri per sempre. Avete ancora poche ore per scaricare Deliver Us Mars gratis, questo resta disponibile fino alle 16:59 di giovedì 30 novembre. Fateci sapere qui sotto cosa ne pensate dei due nuovi regali della settimana targati Epic Games Store.