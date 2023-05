Giochi gratis su Epic Games Store: tre nuovi regali questa settimana

A partire da oggi, giovedì 4 maggio, Epic Games Store regala tre nuovi giochi gratis per PC, avete tempo una settimana per riscattarli e aggiungerli alla libreria, resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di nessun tipo.

Il primo gioco gratis è Against All Odds, una sorta di giochi senza frontiere che sembra prendere ispirazione da giochi come Fall Guys, un party game multiplayer forse non troppo originale ma pensato per intrattenere gruppi di giocatori, e in questo senso potrebbe rivelarsi perfetto.

Anche Horizon Chase Turbo è gratis, gli sviluppatori lo descrivono come "un gioco di corse ispirato ai grandi successi degli anni '80 e '90 che ricrea il classico stile di gioco arcade e offre un divertimento senza limiti di velocità."

Infine ecco Kao The Kangaroo gratis ovvero un "gioco che offre tutto ciò che ci si possa aspettare da un platform 3D: divertimento, esplorazione, avventure, misteri e tanta, tantissima azione!"

Fino alle 17:00 potete scaricare gratis Breathedge e Poker Club, dal pomeriggio di oggi questi due giochi verranno sostituiti da Against All Odds, Horizon Chase Turbo e Kao The Kangaroo, disponibili per il download fino a giovedì 11 maggio, una volta aggiunti alla vostra libreria potrete utilizzarli per sempre senza limitazioni, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.