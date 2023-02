Giochi Gratis su Epic Store: ecco i regali del 16 e 23 febbraio

Con il consueto aggiornamento del giovedì pomeriggio dello store digitale di Epic, il publisher e sviluppatore americano stila l'elenco completo dei giochi gratis da riscattare su PC tra il 16 e il 23 febbraio.

Il primo dei nuovi regali da riscattare su Epic Games Store è già disponibile dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 16 febbraio. Ci riferiamo a Warpips, uno shooter strategico a tinte arcade sviluppato da Skirmish Mode Games e prodotto da Daedalic Entertainment: il titolo sprona gli appassionati del genere a schierare soldati, carri armati, elicotteri e aerei su un campo di battaglia in voxel art pieno di nemici e di postazioni da abbattere, il tutto nella cornice di ambientazioni sempre diverse.

Il termine ultimo per scaricare una copia gratuita di Warpips è fissato per il 23 febbraio. Dal pomeriggio di giovedì prossimo, infatti, su Epic Store sarà possibile riscattare a zero euro Duskers, un'avventura survival ad ambientazione sci-fi firmata da Misfits Attic.

Il gioco cala gli utenti nei panni dei piloti di droni da inviare all'interno di astronavi alla deriva nel cosmo, con il compito di reperire le risorse e le informazioni necessarie a garantire la sopravvivenza della propria squadriglia e ricostruire gli eventi che hanno portato l'universo a diventare un gigantesco cimitero. Nel caso di Duskers, il gioco sarà disponibile gratuitamente su Epic Store dal 23 febbraio al pomeriggio del 2 marzo.