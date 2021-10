Giochi Gratis: Epic Store ha un nuovo regalo in serbo per il 4 novembre

Lo sapete che da oggi 28 ottobre è disponibile un nuovo gioco gratis su Epic Games Store? Si tratta di DARQ: Complete Edition, un horror psicologico a scorrimento orizzontale ambientato in un sogno lucido.

Se non lo avete ancora riscattato, allora vi consigliamo di recarvi subito su questa pagina, effettuare il login con il vostro account Epic Games (se non lo possedete, potete crearlo gratis qui) e cliccare sul tasto "Ottieni". Una volta fatto, DARQ: Complete Edition rimarrà per sempre vostro. Avete una settimana di tempo per approfittarne! Si tratta di un'occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché Halloween è alle porte!

Come d'abitudine, Epic Games ha anche svelato il regalo che offrirà ai sui utenti la prossima settimana. A partire dalle ore 17:00 di giovedì 4 novembre, tutti i giocatori potranno riscattare gratis Aven Colony, un gioco gestionale che vi metterà al comando del primo insediamento extrasolare dell'umanità, dove sarete chiamati a creare ed espandere delle colonie fino a farle diventare città enormi e tentacolari, e ad affrontare le sfide della colonizzazione di un nuovo mondo.