Giochi Gratis d'estate ne abbiamo? Epic Store svela i nuovi regali d'agosto

È già tempo di nuovi regali d'agosto su Epic Store: i curatori del negozio digitale di Epic stilano l'elenco dei videogiochi da riscattare in via del tutto gratuita tra questa e la prossima settimana.

A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 17 agosto, chi possiede un account Epic Games (l'iscrizione è totalmente gratuita) può ampliare la propria ludoteca digitale per fare spazio a due nuovi titoli, ovvero l'avventura ruolistica in stile pittorico Black Book e la frizzante esperienza ispirata ai classici platform arcade Dodo Peak.

Entrambi i videogiochi sono già disponibili a zero euro su Epic Store e lo saranno fino alle ore 17:00 di giovedì 24 agosto. Una volta cliccato sul tasto 'Ottieni', i giochi in questione rimarranno per sempre associati al vostro account, di conseguenza vi invitiamo a cogliere l'opportunità ed effettuare quanto prima l'operazione.

A dare il cambio a Dodo Peak e Black Book ci penserà Homeworld Deserts of Kharak. Lo strategico in tempo reale, prequel dei classici giochi della saga sci-fi di Homeworld, potrà essere riscattato gratuitamente su Epic Store dalle ore 17:00 del 24 agosto: qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il video di lancio dell'RTS prequel di Homeworld.

Lo compro uno di questi giochi o non lo compro? Ti aiuta HYPE

Puoi comprarne uno, o anche tutti in blocco, letteralmente gratis, scegliendo HYPE Next. In primis, a soli 2.90 € al mese hai un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare la carta gratis e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto.

In più, ciliegina sulla torta, HYPE ti regala un welcome bonus di 20 €, che viene accreditato direttamente sul tuo nuovo conto una volta eseguita validamente la prima ricarica. Potrai usare quel bonus come meglio credi, ed ovviamente, anche per acquistare uno o tutti questi giochi. Sei ad un click dal tuo nuovo conto Next, clicca qui per registrarti!