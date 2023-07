Giochi Gratis d'estate: GOG.com regala un'avventura horror 'invernale' su PC

In attesa di poter scaricare gratis The Elder Scrolls Online su Epic Store dalla prossima settimana, già da oggi i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt ci consentono di ampliare la nostra ludoteca PC per fare spazio a un'interessante avventura horror in soggettiva.

A partire da oggi, venerdì 14 luglio, tutti gli appassionati di esperienze interattive punta e clicca piene di enigmi ambientali, pathos e sequenze a tinte oscure hanno l'opportunità riscattare una copia gratuita di The Whisperer.

A chi si avvicina solo adesso a questa avventura grafica, ricordiamo che The Whisperer è un titolo horror in prima persona sviluppato e prodotto da Studio Chien d'Or che proietta i patiti del genere tra le nevi di un villaggio del Canada d'inizio diciannovesimo secolo:

"Siamo nel 1814. La stazione commerciale di una remota valle viene trovata del tutto abbandonata. I due custodi sono scomparsi. Robert, un viaggiatore della North West Company, ha il compito di indagare sulla loro sorte, ma per scoprire la verità dovrà affrontare orrori di ogni genere..."

L'avventura a tinte oscure di Studio Chien d'Or trae spunto da videogiochi come Scratches e The Dark Eyes, regalando circa un'ora di mistero e terrore a tutti gli amanti delle esperienze classiche punta e clicca. Nel corso dell'avventura è possibile esplorare lo scenario e andare alla ricerca di indizi, collezionabili, utensili e oggetti vari da combinare per venire a capo dell'enigma. Nel caso foste interessati, potete scaricare una copia gratis di The Whisperer sulla pagina GOG.com dell'horror punta e clicca. Sapevate che GOG.com regala anche l'ottimo action adventure Betrayer?