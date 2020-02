Giochi gratis febbraio 2020: da Assassin's Creed Syndicate a BioShock The Collection

Giocare spendendo poco, anzi, gratis... pura utopia? Da qualche anno è possibile avere a disposizione un vasto catalogo di giochi gratis grazie alle offerte degli store digitali e a servizi come PS Plus, Games with Gold e Twitch Prime, ma non mancano proposte gratuite per tutti, con Epic Games Store che offre ogni settimana due giochi PC gratis.

Tra i principali giochi gratis del mese citiamo BioShock The Collection, Firewall Zero Hour per PlayStation VR, Assassin's Creed Syndicate per PC su Epic Games Store, Kingdom Come Deliverance, Call of Cthulhu per Xbox One, Gylt e Metro Exodus, questi ultimi due gratis per gli abbonati Stadia PRO.

Giochi Gratis PS4 PlayStation Plus

BioShock The Collection

The Sims 4 Console Edition

Firewall Zero Hour (PlayStation VR)

Giochi Gratis Xbox Games with Gold

TT Isle of Man

Call of Cthulhu

Fable Heroes

Star Wars Battlefront (Xbox Original)

Giochi PC Gratis

Assassin's Creed Syndicate (Epic Games Store)

Kingdom Come Deliverance (Epic Games Store)

Aztez (Epic Games Store)

American Fugitive (Twitch Prime)

Desert Child (Twitch Prime)

White Night (Twitch Prime)

Narcos Rise of the Cartels (Twitch Prime)

Steredenn (Twitch Prime)

Giochi Google Stadia PRO

Gylt

Metro Exodus

Giochi Nintendo Switch Online

Pop'n TwinBee (SNES)

Smash Tennis (SNES)

Shadow of the Ninja (NES)

Eliminator Boat Duel (NES)

A questi bisogna aggiungere i giochi gratis PlayStation Now di febbraio 2020 (tra cui The Evil Within e LEGO Worlds) e i nuovi giochi Xbox Game Pass come Final Fantasy XV e Wolfenstein Youngblood.