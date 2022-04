Giocare gratis con Game Pass Ultimate e Live Gold: questa settimana c'è anche Control

Anche questa settimana non mancano le occasioni per dedicarsi a qualche titolo in maniera completamente gratuita: il team Microsoft ha infatti confermato la line-up dei nuovi Free Play Days.

A partire da quest'oggi - giovedì 14 aprile -, i giocatori abbonati ai servizi Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold potranno testare in maniera completamente gratuita tre produzioni per un periodo di tempo limitato. Come da tradizione, i Free Play Days termineranno con la giornata di domenica 17 aprile. Per questa settimana, le opzioni a disposizione degli utenti Xbox sono le seguenti:

Control ;

; The Elder Scrolls Online ;

; Hunting 2 Simulator (sia versione Xbox One sia versione Xbox Series X|S);

Un'occasione interessante per immergersi senza alcun costo aggiuntivo in tre immaginari virtuali molto differenti tra loro. Con quattro giornate di gioco a disposizione - complici anche le festività pasquali -, gli abbonati ai servizi Xbox avranno peraltro tempo a sufficienza per ultimare la campagna principale di Control. Nel caso in cui non si riuscisse a raggiungere i titoli di coda dell'avventura Remedy, segnaliamo che al momento il titolo è in sconto su Xbox Store, al prezzo di 8,99 euro.



Nel frattempo, cresce il numero di giochi inclusi nel catalogo del servizio di abbonamento Microsoft, con anche Eiyuden Chronicle: Rising in arrivo al Day One su Xbox Game Pass.