Giochi gratis: nuovo gioco in regalo su Epic Games Store a settembre

Dal 16 al 23 settembre Speed Brawl e Tharsis sono gratis su Epic Games Store ma le sorprese non finiscono qui perchè EGS ha annunciato anche il gioco gratis della prossima settimana.

Si tratta di The Escapists del Team17, gratis per tutti dal 23 al 30 settembre, come sempre una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Al momento The Escapists è in sconto su Epic Games Store venduto a 3.74 euro fino al 23 settembre, da questa data e per una settimana invece il download sarà completamente gratis. Ma di che gioco si tratta? The Escapists è un survival che mette il giocatore nei panni di un carcerato che ha in mente un solo obiettivo, trovare un modo per evadere dalla prigione. Provocare una rivolta, rubare l'uniforme della guardia carceraria, scavare un tunnel sotterraneo... tante le possibilità offerte dal gioco, l'unico limite è la tua fantasia.

Ancora per pochi giorni sono in corso i Saldi di Settembre su Epic Games Store con sconti su decine di giochi del catalogo, le offerte dureranno fino al 23 di questo mese, una bella occasione per arricchire la propria ludoteca su PC spendendo poco, con sconti che arrivano fino al 75%.