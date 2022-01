Giochi Gratis: Jedi Fallen Order e World War Z Aftermath tra i regali Amazon Prime!

Per gli appassionati di videogiochi che sono abbonati ad Amazon Prime, il 2022 inizia davvero col botto: tramite il servizio Prime Gaming, infatti, il colosso dell'ecommerce regala Star Wars Jedi Fallen Order, World War Z Aftermath e tanti altri giochi!

A partire da oggi, lunedì 3 gennaio 2022, gli abbonati ad Amazon Prime possono accedere alla pagina di Prime Gaming (il servizio conosciuto fino a pochi mesi fa come Twitch Prime) e riscattare una copia PC di numerosi titoli tripla A e indipendenti.

I piatti forti della ricca tavola videoludica imbandita da Amazon sono rappresentati dai già citati Star Wars Jedi Fallen Order e da World War Z Aftermath, scaricabili gratuitamente attraverso i propri account EA Origin ed Epic Games Store. Da qui a fine mese, il Vault digitale di Prime Gaming darà modo di riscattare a zero euro anche una copia di Total War Warhammer, Two Point Hospital, In Other Waters e altri giochi. Eccovi allora l'elenco completo dei titoli Prime Gaming di gennaio 2022:

Star Wars Jedi Fallen Order

Total War Warhammer

World War Z Aftermath

Fahrenheit: Indigo Prophecy Remastered

WRC 7 FIA World Rally Championship

Abandon Ship

In Other Waters

Two Point Hospital

Il termine ultimo per riscattare tutti i titoli Prime Gaming di gennaio è fissato per l'1 febbraio 2022, tranne nei casi di Jedi Fallen Order (2 febbraio) e World War Z Aftermath (7 febbraio). Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.