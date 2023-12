Giochi Gratis a Natale: GOG.com regala un'avventura sci-fi a tinte noir

Mentre proseguono i Saldi Invernali su GOG.com con 6.000 giochi in sconto, i curatori del negozio digitale di proprietà di CD Projekt augurano buone feste a tutti i PC gamer (ma non solo) offrendo in regalo un'avventura sci-fi a tinte noir.

L'ultimo dono offertoci dai gestori di GOG.com solletica la curiosità e l'interesse dei patiti di avventure grafiche e di avventure sci-fi che riecheggiano le atmosfere distopiche di capolavori come Blade Runner.

Da oggi martedì 26 dicembre e fino alla sera di venerdì 29 dicembre, sulle pagine di GOG.com è possibile riscattare una copia gratuita di Lacuna, un'avventura sci-fi a tinte noir con grafica in pixel art sviluppata da DigiTales Interactive e prodotta da Assemble Entertainment.

Il titolo narra le vicente di Neil Conrad, un detective del CDI chiamato a indagare su un omicidio che minaccia di sconvolgere la sua vita e quella degli esseri umani sulla Terra e nelle colonie del Sistema Solare. Come da tradizione per ogni avventura investigativa, anche in Lacuna dovremo interrogare testimoni e sospetti, raccogliere prove e scoprire la verità. Il titolo propone una storia ramificata, con eventi dinamici che cambiano il corso della trama in funzione delle azioni compiute dal nostro alter-ego.

Purtroppo, Lacuna è disponibile solo in lingua inglese e tedesca, ma se amate il genere e siete disposti a soprassedere sulla mancata localizzazione in italiano per testi e dialoghi non potete lasciarvi sfuggire questa occasione: nel caso foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per riscattare per sempre una copia gratuita di Lacuna su GOG.com.