Giochi Gratis per le Feste di Natale: GOG.com regala una toccante avventura narrativa

I Saldi Invernali con 6.000 giochi in sconto su GOG.com proseguono con un regalo che farà certamente piacere a tutti gli appassionati di esperienze interattive ad alto contenuto emozionale.

Il nuovo dono offertoci dai curatori dello store PC di proprietà di CD Projekt ci permette di accogliere nella nostra ludoteca virtuale South of the Circle, una toccante avventura narrativa sviluppata dal team di State of Play e prodotta da 11 bit Studios.

Vincitrice di numerosi premi, la piccola grande gemma indie di State of Play "si interroga sulle conseguenze delle scelte, tra carriera e vero amore, muovendosi tra presente e passato. Vestirai i panni di Peter, uno studioso di Cambridge che dopo un atterraggio di fortuna si ritrova in Antartide durante la guerra fredda. Mentre andrà in cerca di aiuto scopriremo anche il suo passato, che svelerà come le pressioni e le aspirazioni lo abbiano condotto in questa tragica situazione da cui deve sfuggire. Nascerà una storia d'amore tra lui e la sua collega Clara e Peter scoprirà l'importanza delle promesse fatte. Come i ricordi d'infanzia, ci sono promesse che non ci abbandonano mai".

Il percorso narrativo tracciato dagli sviluppatori indipendenti può essere apprezzato anche in italiano grazie alla localizzazione per dell'interfaccia e alla traduzione dei sottotitoli dei dialoghi. Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente una copia PC di South of the Circle su GOG.com dal pomeriggio di oggi, venerdì 29 dicembre, fino alla sera di lunedì 1 gennaio 2024 seguendo le indicazioni che trovate anche nel link in calce alla notizia.