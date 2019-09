I giochi gratis NES e SNES per Nintendo Switch saranno pubblicati a cadenza irregolare

L'introduzione dei giochi SNES nel catalogo Switch Online sembra aver avuto una ripercussione sulle tempistiche di pubblicazione degli stessi, almeno secondo quanto emerso dal sito di Nintendo of Japan.

In una nota del sito ufficiale giapponese di Nintendo si parla di una pubblicazione che da settembre in poi seguirà intervalli casuali e irregolari, abbandonando così l'uscita mensile che ha contraddistinto il primo anno di vita di Nintendo Switch Online. La novità sembra riguardare il solo Giappone per il momento ma alcuni siti australiano hanno ricevuto un comunicato di Nintendo nel quale si parla della volontà di rendere aperiodica la pubblicazione dei giochi NES e SNES per gli abbonati a Nintendo Switch Online.

Non è chiaro se anche l'Europa e gli Stati Uniti seguiranno questa nuova politica di distribuzione, restiamo quindi in attesa di chiarimenti da parte di Nintendo of Europa. Ricordiamo che proprio da oggi sono disponibili i primi venti giochi per SNES:

F-Zero

Pilotwings

Kirby's Dream Course

Brawl Brothers

Breath of Fire

Demon's Crest

Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

Super E.D.F. Earth Defense Force

Super Mario World

Super Mario Kart

Super Ghouls'n Ghosts

Super Puyo 2

Super Soccer

Super Tennis

The Legend of Zelda A Link to the Past

Super Metroid

Stunt Race FX

Kirby's Dream Land 3

Super Mario World 2 Yoshi's Island

Star Fox

Da notare in ogni caso come l'introduzione dei giochi per Super Nintendo non abbia contribuito ad aumentare il prezzo dell'abbonamento, rimasto invariato nonostante la nuova ondata di titoli.