Giochi gratis Netflix: a maggio arriva Relic Hunters Rebels

In leggero ritardo sulla tabella di marcia (il gioco era inizialmente previsto per il mese di aprile), Netflix aggiunge Relic Hunters Rebels al proprio catalogo di giochi gratis per gli abbonati, scaricabile su piattaforme Android da tutti gli iscritti.

Ma di cosa si tratta esattamente? "Spara spostandoti rapidamente tra livelli colorati mentre assembli e potenzi dozzine di armi. Sconfiggi l'impero Ducan e porta la pace in un pianeta diviso. Questo looter/shooter/RPG da giocare offline è pieno zeppo di fantastiche scene caotiche e presenta una storia affascinante." Sviluppato da Rogue Snail, Relic Hunter Rebels è un gioco di ruolo con elementi tipici dei Looter Shooter, al momento l'app è disponibile in esclusiva su Netflix.

Secondo alcuni rumor, Netflix punterà sempre di più sui videogiochi, a marzo Netflix ha acquistato lo studio Boss Fight Entertainment che va così ad unirsi agli altri team comprati nel corso del 2020 e 2021 con l'obiettivo di costruire una rete di studi interni che possa sviluppare videogiochi per gli abbonati alla piattaforma, rendendo il servizio più appetibile anche per i videogiocatori.

Non è un bel periodo per Netflix, che registra il primo grande consistente calo di abbonati in oltre dieci anni dopo una crescita che ha portato la piattaforma a diventare leader nel mercato dei contenuti multimediali in streaming.