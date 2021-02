Giochi gratis Nintendo eShop: Ghost n Goblins in regalo fino al 25 febbraio

La scorsa settimana Capcom ha lanciato Capcom Arcade Stadium sul Nintendo eShop mentre nelle prossime ore farà il suo debutto Ghost n Goblins Resurrection, nuovo episodio della celebre serie con protagonista il Cavaliere Arthur. Per l'occasione, l'originale Ghost n Goblins è gratis ancora per pochissime ore.

Vi basterà scaricare gratis Capcom Arcade Stadium dall'eShop per avere subito accesso a 1943 The Battle for Midway e Ghost n Goblins. Il primo è il regalo di benvenuto per aver scaricato l'applicazione mentre il secondo sarà riscattabile gratis solamente fino al 25 febbraio, una volta acquistato e aggiunto alla libreria resterà vostro per sempre e potrete giocarci liberamente senza limitazioni di alcun tipo.

Ghost n Goblins è il primo episodio della saga Capcom uscito a metà degli anni '80 in sala giochi e successivamente convertito su NES e altri home computer dell'epoca. Un action platform a scorrimento noto per la sua estrema difficoltà e per l'ambientazione dark fantasy capace di entrare subito nell'immaginario collettivo dell'epoca.

Si tratta di una bella occasione per riscoprire un grande classico in attesa del nuovo episodio, per saperne di più su quest'ultimo vi rimandiamo alla recensione di Ghost n Goblins Resurrection per Nintendo Switch, disponibile solo in formato digitale su eShop.